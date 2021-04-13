В Крыму похвастались, что придумали средство для увеличения урожайности овощей и злаков

фото © Новости Крыма

Ученые Крымского федерального университета создали биопрепарат на основе лактобактерий и наночастиц селена, который способствует стимуляции роста растений, повышению урожайности и подавлению возбудителей болезней растений.

Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

«Группа микроорганизмов, используемая при создании данного биопрепарата, традиционно применяется в пищевой и медицинской промышленности. Мы же нашли ей новое применение – подавление болезнетворных микроорганизмов не только для человека, но и для растений, а также стимуляция роста растений. Это довольно новое направление, которое в России пока не достаточно развито», – рассказал доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Александр Омельченко.

Специалисты уже провели тестирование препарата на злаковых и овощных культурах. В лабораторных условиях препарат показал увеличение урожайности до 30%, а в производственных – до 15%.

Микробиологический препарат оказывает положительное влияние не только на растения, но и на почву, увеличивая ее плодородность. Как отмечают эксперты, наибольший эффект биопрепарат дает при комплексном использовании методов полива и опрыскивания.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти предложили крымчанину 3000 долларов на кроличьей фермы. Деньги жителю Евпатории Григорию Терешкину выделены в рамках программы социального контракта.

В Крыму займутся селекцией «чистых» цветов и трав. В России создадут селекционно-семеноводческого центра по выведению эфиромасличных культур. Проект планируется осуществить в Крыму.

В Крыму в пять раз увеличат производство креветки в 2021 году. Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан в пять раз увеличит производство креветки в Крыму.

В Крыму решили, что смогут собрать 100 тысяч тонн винограда. Крымские предприятия, занимающиеся выращиванием винограда, планируют в 2021 году собрать урожай в объеме около 100 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года.