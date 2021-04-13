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В Крыму похвастались, что придумали средство для увеличения урожайности овощей и злаков

11:43 вторник, 13 апреля 2021
В Крыму похвастались, что придумали средство для увеличения урожайности овощей и злаков

фото © Новости Крыма

Ученые Крымского федерального университета создали биопрепарат на основе лактобактерий и наночастиц селена, который способствует стимуляции роста растений, повышению урожайности и подавлению возбудителей болезней растений.

Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

«Группа микроорганизмов, используемая при создании данного биопрепарата, традиционно применяется в пищевой и медицинской промышленности. Мы же нашли ей новое применение – подавление болезнетворных микроорганизмов не только для человека, но и для растений, а также стимуляция роста растений. Это довольно новое направление, которое в России пока не достаточно развито», – рассказал доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Александр Омельченко.

Специалисты уже провели тестирование препарата на злаковых и овощных культурах. В лабораторных условиях препарат показал увеличение урожайности до 30%, а в производственных – до 15%.

Микробиологический препарат оказывает положительное влияние не только на растения, но и на почву, увеличивая ее плодородность. Как отмечают эксперты, наибольший эффект биопрепарат дает при комплексном использовании методов полива и опрыскивания.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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