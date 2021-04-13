В Крыму погиб подросток, надышавшись газа для зажигалок

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Следователи проводят проверку по сведениям из СМИ и соцсетей о гибели подростка в Крыму.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по факту смерти подростка проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия, назначена экспертиза для определения точной причины смерти», – сообщила Постнова.

Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о том, что девятиклассник вместе со своим другом на территории заброшенного нежилого строения употреблял энергетики и дышал газом из баллончика для заправки зажигалок. В результате подростку стало плохо.

Второй школьник вызвал «скорую», однако его друг скончался до приезда медиков. Инцидент произошел на минувших выходных в Нижнегорском районе Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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