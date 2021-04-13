В Крыму опять растет число новых заражений

фото © gazetauzao.ru

За 12 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 72 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 337 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 100 человек, выздоровевших за весь период – 36 156 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

За время пандемии в Крыму скончались 1129 пациентов с COVID-19. За минувшие сутки в Крыму скончались пять пациентов с коронавирусом, всего за время пандемии на полуострове умерли 1129 человек с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

В Крыму пояснили как отличить ОРВИ от коронавируса. На ранних этапах отличить ОРВИ или грипп от коронавирусной инфекции без специального теста практически невозможно, при этом в период межсезонья вирусные инфекции активизируются.

Дополнительные мобильные пункты вакцинации от коронавируса развернут в Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил развернуть новые мобильные пункты вакцинации.

Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни. За 11 апреля на территории Республики Крым подтверждено 95 новых случаев коронавирусной инфекции.