В Керчи водитель попался на хранении наркотиков

На стационарном посту ГИБДД в Керчи полицейские обнаружили наркотики у водителя легкового авто.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказали в ведомстве, при проверке документов автоинспекторы заметили, как водитель попытался незаметно спрятать пачку из-под сигарет. На вопрос сотрудника полиции о содержимом пачки, водитель признался, что там находится наркотическое средство «соль».

По словам мужчины, наркотики он приобрел для себя. При этом пройти медицинское освидетельствование водитель отказался.

В отношении водителя составили административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, ему вменяют незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта. Мужчине грозит арест до 15 суток или штраф до пяти тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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