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Происшествия

В Керчи водитель попался на хранении наркотиков

16:07 вторник, 13 апреля 2021
Керчь

На стационарном посту ГИБДД в Керчи полицейские обнаружили наркотики у водителя легкового авто.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказали в ведомстве, при проверке документов автоинспекторы заметили, как водитель попытался незаметно спрятать пачку из-под сигарет. На вопрос сотрудника полиции о содержимом пачки, водитель признался, что там находится наркотическое средство «соль».

По словам мужчины, наркотики он приобрел для себя. При этом пройти медицинское освидетельствование водитель отказался.

В отношении водителя составили административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, ему вменяют незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта. Мужчине грозит арест до 15 суток или штраф до пяти тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Двое крымчан попались с 2,5 килограммов наркотиков. Фигурантами уголовного дела стали 32-летний житель Симферополя и 34-летний жителя Джанкоя.

Симферопольцу грозит 15 лет тюрьмы за страсть к «солям». В Симферополе на улице Севастопольской у водителя «Жигули» нашли пакет с наркотиком.

Крымчанин проведет девять лет в колонии и заплатит штраф за наркотики. Жителя Кировского района Крыма осудили на девять лет и шесть месяцев за хранение и сбыт наркотиков.

Подробности задержания хозяина наркопритона в Севастополе. Севастопольские оперативники задержали молодого человека 2000 года рождения, который в собственной квартире устроил наркопритон.

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