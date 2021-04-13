Турбизнес оценил влияние на Крым ограничения авиасообщения с Турцией

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Крымские туроператоры рассчитывают, что закрытие авиасообщения с Турцией приведет к переориентации части турпотока на Крым.

При этом представители турбизнеса в регионе не готовы точно спрогнозировать, как поведут себя туристы в сложившейся обстановке.

«Это (сообщение об ограничении авиасообщения) вчера вечером произошло, поэтому на сегодняшний момент те туристы, которые бронировали Турцию, сейчас в шоке. Они начнут в ближайшие дни понимать, что делать. Сейчас огорошили всех, и мы как турагенты должны варианты предложить, чтобы они приняли правильное решение, – рассказала руководитель турагентства «Бон Вояж» Анна Осина. – Закрытие авиасообщения с Турцией негативно отразилось на бизнесе. Эти люди по России однозначно не поедут. Люди хотят немного другого, они насытились Россией, Крымом, они для других эмоций едут».

В турагентстве E-Tourist сообщили, что сообщения об ухудшении эпидемической ситуации в Турции негативно повлияли на и без того низкий спрос на туры в эту страну.

«У нас спроса на Турцию сильного и не наблюдалось. По последнему запросу на Турцию люди сами отказались от этого мероприятия на фоне сообщения о ситуации с ковидом», – рассказала руководитель турагентсва Светлана Сорокина.

Представитель туроператора «ГинСервис», продающего туры по Крыму, сообщил, что нужно «подождать одну-две недели», чтобы делать прогнозы касательно того, как ограничение авиасообщения с Турцией повлияет на турпоток в Крым. При этом, по словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма Наталии Стамбульниковой, полуострову все-таки следует подготовиться к некоторому наплыву.

«Поток туристов никуда деться не может. Многие туристы, которые любят чисто Турцию и ни разу в Крым не поехали и не приедут, это отдельная целевая аудитория, но перенаправление определенное до 1 июня будет. Турцию только вчера отменили, уже начался всеобщий кошмар и у туроператоров, которые эти туры продали, и у гостей, которые планировали провести майские праздники в Турции. Не все, кто бронировал туры в Турцию, но процентов до 40, будут ехать в Крым», – считает Стамбульникова.

В свою очередь спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов выразил надежду, что ограничение авиасообщения с Турцией является шансом для полуострова продемонстрировать свой туристический потенциал.

«Закрытие Турции – шанс нашего крымского турбизнеса. Нам крайне важно подготовиться к этому потоку отдыхающих, сделать так, чтобы те, кто попадет в Крым, потому что не смогли попасть в Турцию, следующий раз целенаправленно выбирали наши курорты, а не турецкие. Здесь нужно профильному комитету и министру очень внимательно поработать над этим. Для этого у нас сегодня есть все: инфраструктура, традиции крымского курорта, опыт последних лет, есть даже достаточные для этого водные ресурсы», – сказал Константинов.

Накануне в ходе брифинга вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Между Москвой и Стамбулом в этот период будут действовать два рейса в неделю.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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