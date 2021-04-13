Стали известны подробности «нырка» ВАЗа в кювет в Балаклаве

Накануне в Балаклаве на улице Крестовского в Севастополе произошло ДТП, в результате которого автомобиль ВАЗ вылетел в кювет.

Тогда со слов очевидцев стало известно, что в ВАЗ въехал Ford, в результате чего представитель отечественного автопрома вылетел в кювет.

Однако в описание происшествия вкралась ошибка, по уточненным данным, ДТП случилось по вине пьяного водителя улетевшего в кювет ВАЗа.

Как сообщили в пресс-службе севастопольского УМВД, присутствовавшие на месте происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что пьяный водитель ВАЗа 2107 не выбрал безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля Ford и въехал в него в тот момент, когда Ford остановился, чтобы пропустить пешехода.

Водитель ВАЗа предпринял попытку затормозить, чтобы избежать столкновения, но не смог, в результате чего его выбросило в кювет на противоположной стороне дороги. По факту ДТП проводится проверка.

Как уточнила замначальника пресс-службы севастопольского управления полиции Мария Нажа, за вождение в нетрезвом виде в отношении водителя ВАЗа составлен админпротокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему грозит лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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