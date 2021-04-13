Ротенберг агрессивно скупает курортные объекты Крыма

фото © rbc.ru

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг собирается вложить около 15 млрд рублей в реконструкцию пяти гостиничных комплексов в Крыму. Он является бенефициаром санаториев на южном берегу полуострова.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя миллиардера.

По словам собеседника агентства, бизнесмен уже второй год «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов». Все эти комплексы, кроме «Жемчужины», которая сейчас не работает, объединены в сеть «Курорты Крыма».

Еще в сентябре 2019 года Ротенберг отрицал связь с санаториями в Крыму, а к концу года были заключены все необходимые договоры и он стал бенефициаром объектов. При этом гостиничными комплексами на полуострове миллиардер заинтересовался еще в конце 2018-го.

«Санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер» были проданы на торгах министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 года за 1,5 млрд рублей. В лот вместе с санаторием «Дюльбер» вошли также земля санатория «Морской прибой» и участок со зданием дачи «Мисхор», в которой был открыт отель «Дача Рахманинов». За здания санатория «Жемчужина», расположенного около замка «Ласточкино гнездо», в ноябре 2018 года на торгах были выручены 529 млн рублей», – пишет РБК.

По данным агентства, во всех торгах победило ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП). С осени 2019 года УКИП принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Терс». Когда гостиничный бизнес в Крыму вошел в сферу интересов Ротенберга, в «Курортах Крыма» «была группа сторонних инвесторов», и бизнесмен стал одним из пайщиков ЗПИФ «Терс».

В ближайшие четыре года миллиардер собирается вложить в реконструкцию объектов около 15 млрд рублей. Представитель Ротенберга уточнил, что в техническое оснащение санаториев и обновление инженерных сетей уже вложены около 300 млн рублей. Наибольшие инвестиции – более 6 млрд рублей – запланированы в «Жемчужину».

Ранее сам бизнесмен заявлял, что ему также принадлежат туристические объекты в Сочи, на Дальнем Востоке и что он планирует развивать туристический проект на Алтае. В районе Бирюзовой Катуни на Алтае может быть построен круглогодичный горнолыжный курорт.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополь попал в число самых убыточных для бизнеса регионов. По этому показателю город в первой десятке регионов.

Жительница Алушты накопила долгов на три миллиона. Гражданка, проживающая в Алуште, вовремя не погасила долг по налогу на доходы физических лиц в размере 2,8 млн рублей.

В Крыму одобрили восемь инвестпроектов на сумму 9,3 млрд рублей. Совет по улучшению инвестклимата на территории Республики Крым одобрили восемь проектов на общую сумму порядка 9,3 млрд рублей.

Власти Севастополя подписали меморандум для стабилизации цен на хлеб. В Севастополе подписали меморандум для стабилизации цен на социально значимые сорта хлеба.