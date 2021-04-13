Российское авиазакрытие Турции назвали местью Эрдогану за Крым

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В Совете Федерации назвали «нытиками» россиян, расстроившихся из-за сорвавшегося отдыха в Турции.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал «нытиками» граждан России, которые переживают из-за сорвавшегося отдыха на территории Турции после закрытия с ней авиасообщения.

Сперва Косачев иронизировал относительно жителей России, которые связали «закрытие» направления и слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно Крымского полуострова. «Соцсети на то и соцсети, что выстраивались версии», сказал он, передает «Накануне.ru».

Однако сразу же сенатор связал уязвленные чувства жителей Крыма и с моральными качествами российских граждан из других регионов: «На полуострове проживают порядка двух миллионов граждан РФ, в Севастополе еще порядка 500 тысяч. Это они, по мнению Эрдогана, не являются российскими гражданами. Так, на каждого нашего отдыхающего в Турции приходятся пятеро сограждан, которых Эрдоган и Зеленский не считают свободными людьми».

Ранее в Кремле опровергли связь встречи Эрдогана с президентом Украины и последовавшее после этого «закрытие» турецкого авиационного направления. Однако заявление Косачева относительно «отсутствия солидарности у граждан» дает повод усомниться в этом.

Россия закроет авиасообщение с Турцией 15 апреля. Такая мера связана с уровнем распространения коронавируса в Турции.

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