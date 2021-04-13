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Происшествия

Просмотр фильма в симферопольском кинотеатре закончился поножовщиной

На парковке около симферопольского торгового центра «Меганом» произошла драка с поножовщиной.

ЧП случилось 11 апреля, сообщают очевидцы.

О конфликте сообщил в правоохранительные органы свидетель происшествия, заявили в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудники полиции задержали на месте подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Им оказался 32-летний житель Евпатории, которого раньше привлекали к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте, — пишет КП-Крым.

Сотрудники полиции выяснили, что двое приятелей посмотрели фильм в кинотеатре, расположенном в ТЦ. И до и после сеанса мужчины выпили много алкогольных напитков. Потом между ними произошел конфликт.

— Один из мужчин нанес второму несколько колото-резаных ран, — уточнили в пресс-службе МВД по Крыму.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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