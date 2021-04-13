Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.1
воздух +13
море +9

Происшествия

Полицейские вернули крымчанке похищенные год назад электроинструменты

10:47 вторник, 13 апреля 2021

Сотрудники полиции раскрыли кражу, совершенную год над в селе Чистенькое Симферопольского района.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«В мае 2020 года в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району обратилась жительница с. Чистенькое с заявлением о краже электроинструментов. Женщина рассказала полицейским, что в вечернее время неизвестный путем повреждения замка незаконно проник в цокольный этаж строящегося домовладения, откуда тайно похитил имущество. Сумма материального ущерба составила 20 000 рублей», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали ранее судимого местного жителя. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновение в помещение с причинением значительного ущерба). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Ранее на парковке около симферопольского торгового центра «Меганом» произошла драка с поножовщиной.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин получил уголовное дело за мошенничество. Житель Первомайского района Крыма обвиняется в мошенничестве.

Симферополец избил мужчину, оскорбившего его новую машину. Полиция задержала симферопольца, который, будучи пьяным, крепко избил другого подвыпившего местного жителя.

Севастополец незаметно украл 20 бронзовых изваяний. Злостному любителю скульптуры грозит до 5 лет тюрьмы.

Крымчанка ударила ножом сожителя в пьяной ссоре. Жителя Симферопольского района госпитализировали с ножевым ранением после конфликта с сожительницей.

Коронавирус в Крыму
В Крыму опять растет число новых заражений

В Крыму опять растет число новых заражений

За 12 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
В Крыму решили, что смогут заменить россиянам закрытую Турцию

В Крыму решили, что смогут заменить россиянам закрытую Турцию

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк пригласил россиян в Крым вместо Турции на майские праздники.

Коронавирус в Крыму
За время пандемии в Крыму скончались 1129 пациентов с COVID-19

За время пандемии в Крыму скончались 1129 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в Крыму скончались пять пациентов с коронавирусом, всего за время пандемии на полуострове умерли 1129 человек с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации