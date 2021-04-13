Происшествия
Полицейские вернули крымчанке похищенные год назад электроинструменты
Сотрудники полиции раскрыли кражу, совершенную год над в селе Чистенькое Симферопольского района.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«В мае 2020 года в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району обратилась жительница с. Чистенькое с заявлением о краже электроинструментов. Женщина рассказала полицейским, что в вечернее время неизвестный путем повреждения замка незаконно проник в цокольный этаж строящегося домовладения, откуда тайно похитил имущество. Сумма материального ущерба составила 20 000 рублей», — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали ранее судимого местного жителя. Он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновение в помещение с причинением значительного ущерба). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.
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В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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