Первые 100 человек привились от COVID-19 в мобильном пункте в Симферополе

Более 100 человек получили прививку от COVID-19 за первые несколько часов работы мобильного пункта вакцинации в центре Симферополя.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым.

«На данный момент уже больше 100 человек вакцинировали», – сообщили в пресс-службе.

Первый мобильный пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции начал работу сегодня в 10 утра на площади Ленина в Симферополе. «В ближайшее время мобильные пункты для проведения иммунизации населения будут развернуты в других крупных городах республики», – рассказал ранее министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

В министерстве уточнили, что сделать прививку в мобильном пункте можно без предварительной записи в будние дни с 10.00 до 16.00. Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

На сегодняшний день всего в Республике Крым первым компонентом вакцинированы более 85 тысяч человек, вторым – более 58 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Крым поступило 90000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции – препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Это самая крупная партия вакцины с начала прививочной кампании в регионе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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