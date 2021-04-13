Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе начнет работу мобильный пункт вакцинации против коронавируса ● В Крыму опять растет число новых заражений ● За время пандемии в Крыму скончались 1129 пациентов с COVID-19 ● В Крыму пояснили как отличить ОРВИ от коронавируса ● Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни
Первые 100 человек привились от COVID-19 в мобильном пункте в Симферополе
Более 100 человек получили прививку от COVID-19 за первые несколько часов работы мобильного пункта вакцинации в центре Симферополя.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым.
«На данный момент уже больше 100 человек вакцинировали», – сообщили в пресс-службе.
Первый мобильный пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции начал работу сегодня в 10 утра на площади Ленина в Симферополе. «В ближайшее время мобильные пункты для проведения иммунизации населения будут развернуты в других крупных городах республики», – рассказал ранее министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
В министерстве уточнили, что сделать прививку в мобильном пункте можно без предварительной записи в будние дни с 10.00 до 16.00. Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
На сегодняшний день всего в Республике Крым первым компонентом вакцинированы более 85 тысяч человек, вторым – более 58 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Крым поступило 90000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции – препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Это самая крупная партия вакцины с начала прививочной кампании в регионе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму опять растет число новых заражений. За 12 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму за год значительно выросла смертность населения. Естественная убыль населения продолжает наблюдаться в Крыму.
За время пандемии в Крыму скончались 1129 пациентов с COVID-19. За минувшие сутки в Крыму скончались пять пациентов с коронавирусом, всего за время пандемии на полуострове умерли 1129 человек с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.
В Крыму пояснили как отличить ОРВИ от коронавируса. На ранних этапах отличить ОРВИ или грипп от коронавирусной инфекции без специального теста практически невозможно, при этом в период межсезонья вирусные инфекции активизируются.
В Крыму погиб подросток, надышавшись газа для зажигалок
Следователи проводят проверку по сведениям из СМИ и соцсетей о гибели подростка в Крыму.
Минздрав Турции: Россия примет другое решение
Фахреттин Коджа, глава турецкого Минздрава, пригласил российскую официальную делегацию в страну, чтобы показать реальные меры по борьбе с коронавирусом.
Крым продолжит заливать дождями после короткой паузы
В Крыму в ближайшие несколько дней не предвидится осадков, но уже совсем скоро на полуостров вернется дождливая погода.
Крымчанам запретили пить воду из крана
В «Воде Крыма» предупредили о временном запрете использовать водопроводную воду в пищевых целях.
10 апреля
В Крыму опять растет число новых заражений
За 12 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.