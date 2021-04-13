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Власть

Перепись дорог в Симферополе обойдется в три млн рублей

08:38 вторник, 13 апреля 2021

Речь идет о паспортизации неучтенных и бесхозных автодорогах местного значения.

В Симферополе ищут подрядчика, который за 3,071 миллиона рублей проведет паспортизацию неучтенных и бесхозных дорог. Соответствующий тендер объявила горадминистрация.

Исполнитель должен будет изучить 350 дорог общей протяженностью 200 километров, провести их видеообследование, оценить состояние дорожных знаков и разметки. Также подрядчик подготовит фотографии мостов и путепроводов, систем водоотвода, остановок общественного транспорта и других объектов.

На указанные работы подрядной организации отведут 20 рабочих дней.

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