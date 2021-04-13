Власть
Перепись дорог в Симферополе обойдется в три млн рублей
Речь идет о паспортизации неучтенных и бесхозных автодорогах местного значения.
В Симферополе ищут подрядчика, который за 3,071 миллиона рублей проведет паспортизацию неучтенных и бесхозных дорог. Соответствующий тендер объявила горадминистрация.
Исполнитель должен будет изучить 350 дорог общей протяженностью 200 километров, провести их видеообследование, оценить состояние дорожных знаков и разметки. Также подрядчик подготовит фотографии мостов и путепроводов, систем водоотвода, остановок общественного транспорта и других объектов.
На указанные работы подрядной организации отведут 20 рабочих дней.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти нашли недостатки на транспортных подходах к Керченскому проливу. Сейчас на объектах устраняют замечания, сделанные в ходе инспекции Ростехнадзора.
Симферополь встанет в пробках из-за подготовки ко Дню победы. Репетиции праздничного парада будут проходить на центральных улицах города в течение трех дней.
Аэроэкспресс «похоронил» гражданские перспективы аэродрома Бельбек. Аэроэкспресс «похоронил» массовое использование аэродрома Бельбек: строительство гражданской части военного аэродрома вычеркнули из Программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года (ФЦП).
В Симферополе перекрыли участок улицы Киевская. С 10 по 12 апреля в крымской столице из-за ремонтных работ ограничено движение транспорта по улице Киевская от Толстого до площади Куйбышева.
В Крыму опять растет число новых заражений
За 12 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму решили, что смогут заменить россиянам закрытую Турцию
Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк пригласил россиян в Крым вместо Турции на майские праздники.
Крымчанам запретили пить воду из крана
В «Воде Крыма» предупредили о временном запрете использовать водопроводную воду в пищевых целях.
10 апреля
В Крыму мать закопала тело новорожденного ребенка
19 часов назад
За время пандемии в Крыму скончались 1129 пациентов с COVID-19
За минувшие сутки в Крыму скончались пять пациентов с коронавирусом, всего за время пандемии на полуострове умерли 1129 человек с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.