Очередной мэр Ялты в очередной раз обещает прекратить «безумно-хаотичную застройку»

фото © ruinformer.com

Для этого к концу года планируют внести коррективы в генеральный план города.

К концу текущего года в генплан Ялты должны внести изменения, чтобы главный документ по градостроительству отвечал интересам ялтинцев, а не предпринимателей, занимающихся коммерческой застройкой, заявила глава местной администрации Янина Павленко.

Мэр Ялты отметила, что город на сегодняшний день напоминает каменные джунгли, в которых проводится безумная и хаотичная застройка, не согласующаяся с градостроительными и архитектурными нормами.

Павленко заявила, что настоящий проект генерального плана, который приняли в 2018 году, является коммерческим. По ее словам, запланированные корректировки должны сделать документ социально направленным.

Ялте на сегодняшний день не хватает парков, скверов и променадов, а также объектов социальной инфраструктуры, заявила Павленко. Она добавила, что городу не хватает детских садов, школ, ФАПов и медицинских амбулаторий в прилегающих поселках. Также глава администрации отметила необходимость создания транспортно-логистического узла и оптовой базы для продуктов питания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Развожаев пообещал Инкерману газ и отделение полиции. Привести в порядок базовую инфраструктуру города губернатор планирует в течение трех лет.

Космический аппарат «Луна-25» будет управляться из Крыма. Управление космическими аппаратами отечественной лунной программы будет осуществляться из Крыма, сообщил начальник отдела КИС комплекса «Квант-Д» Андрей Бродовский.

В Ялте в этом году могут начать подготовку к реконструкции Царской тропы. Власти Ялты предусмотрели в местном бюджете почти 4 млн рублей на подготовку к реконструкции Солнечной (Царской) тропы.

Мэр Ялты рассказала на что уйдут деньги городского бюджета. Из городского бюджета Ялты выделят 107 млн рублей на дорожные фонды (ремонт дорог – 77 млн рублей и более 29 млн рублей - на приобретение спецтехники). В целом департамент ЖКХ получит 164, 5 млн рублей.