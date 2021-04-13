Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.1
воздух +13
море +9

Власть

Нашли новых друзей: делегация из Севастополя посетила Сирию

Делегация из Севастополя, посетившая на прошлой неделе Сирийскую Арабскую Республику, собирала необходимую информацию для того, чтобы в перспективе организовать прямое взаимодействие между севастопольскими и сирийскими предпринимателями.

Об этом журналистам рассказала вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

По словам чиновницы, делегация встретилась с четырьмя сирийскими министрами -  транспорта, туризма, промышленности, экономического развития и внешней торговли, а также с послом России в САР и губернатором Дамаска.

«Это была очень небольшая делегация, но она была необходима, потому что та информация, которую мы получаем дистанционно, не может отражать действительность в полной мере. И мы хотели бы уже бизнес перевести на реальные встречи для реальных договоров», - подчеркнула Литовко.

Делегации обсудили вопросы логистики, морских перевозок и перечни товаров, которые могут быть интересны для импорта и экспорта в обе стороны.

«Что касается сирийской стороны и импорта товаров в нашу страну, речь идет о сельхозпродукции, особенно о цитрусовых, оливок, оливковом масле и соответствующем сырье. Более того, к нам заходили потенциальные инвесторы, которые готовы при поступлении такого сырья в наш регион строить у нас небольшие производства соковые и для упаковки оливок и оливкового масла. Мы как раз пытаемся проработать всю цепочку, - пояснила Литовко. – Что касается экспорта, речь идет не только о севастопольской продукции. У Сирии есть большая потребность в строительных материалах, в оборудовании, в том числе и наших севастопольских предприятий».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым занял 201 место в отчете Freedom House о политических правах и гражданских свободах. В глобальном отчете о политических правах и гражданских свободах международной правозащитной организации Freedom House Крым занимает 201 место из 210, сообщает Крымская правозащитная группа.

Развожаев надеется возглавить местный список ЕР вместе с Аксеновым. Севастопольский список претендентов в депутаты Госдумы, скорее всего, будет объединен с крымским.

Президент Турции подтвердил, что не признает Крым российским. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решение Анкары не признавать российский статус Крыма.

Развожаев запретил севастопольцам критиковать Меняйло. Губернатор Севастополя сначала удалял негатив, а потом закрыл комментарии в Instagram под своим постом с похвалой нового главы Северной Осетии.

Коронавирус в Крыму
В Крыму опять растет число новых заражений

В Крыму опять растет число новых заражений

За 12 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
В Крыму решили, что смогут заменить россиянам закрытую Турцию

В Крыму решили, что смогут заменить россиянам закрытую Турцию

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк пригласил россиян в Крым вместо Турции на майские праздники.

Коронавирус в Крыму
За время пандемии в Крыму скончались 1129 пациентов с COVID-19

За время пандемии в Крыму скончались 1129 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в Крыму скончались пять пациентов с коронавирусом, всего за время пандемии на полуострове умерли 1129 человек с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации