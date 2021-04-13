Нашли новых друзей: делегация из Севастополя посетила Сирию

Делегация из Севастополя, посетившая на прошлой неделе Сирийскую Арабскую Республику, собирала необходимую информацию для того, чтобы в перспективе организовать прямое взаимодействие между севастопольскими и сирийскими предпринимателями.

Об этом журналистам рассказала вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

По словам чиновницы, делегация встретилась с четырьмя сирийскими министрами - транспорта, туризма, промышленности, экономического развития и внешней торговли, а также с послом России в САР и губернатором Дамаска.

«Это была очень небольшая делегация, но она была необходима, потому что та информация, которую мы получаем дистанционно, не может отражать действительность в полной мере. И мы хотели бы уже бизнес перевести на реальные встречи для реальных договоров», - подчеркнула Литовко.

Делегации обсудили вопросы логистики, морских перевозок и перечни товаров, которые могут быть интересны для импорта и экспорта в обе стороны.

«Что касается сирийской стороны и импорта товаров в нашу страну, речь идет о сельхозпродукции, особенно о цитрусовых, оливок, оливковом масле и соответствующем сырье. Более того, к нам заходили потенциальные инвесторы, которые готовы при поступлении такого сырья в наш регион строить у нас небольшие производства соковые и для упаковки оливок и оливкового масла. Мы как раз пытаемся проработать всю цепочку, - пояснила Литовко. – Что касается экспорта, речь идет не только о севастопольской продукции. У Сирии есть большая потребность в строительных материалах, в оборудовании, в том числе и наших севастопольских предприятий».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым занял 201 место в отчете Freedom House о политических правах и гражданских свободах. В глобальном отчете о политических правах и гражданских свободах международной правозащитной организации Freedom House Крым занимает 201 место из 210, сообщает Крымская правозащитная группа.

Развожаев надеется возглавить местный список ЕР вместе с Аксеновым. Севастопольский список претендентов в депутаты Госдумы, скорее всего, будет объединен с крымским.

Президент Турции подтвердил, что не признает Крым российским. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решение Анкары не признавать российский статус Крыма.

Развожаев запретил севастопольцам критиковать Меняйло. Губернатор Севастополя сначала удалял негатив, а потом закрыл комментарии в Instagram под своим постом с похвалой нового главы Северной Осетии.