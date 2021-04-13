На Южном берегу Крыма нашествие божьих коровок

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В социальных сетях появился пост, посвященный симпатичным насекомым. Насекомые греются в лучах солнца.

— Капелька позитива – божьи коровки греются на теплом апрельском солнышке на набережной Ялты, — такая подпись сопровождает фото камня, который оккупировали сотни ярко раскрашенных насекомых.

На деле никакой сенсации нет – Coccinellidae, так по-научному зовется жук, относящейся к типу членистоногих, начинает активную жизнь, как только весенний воздух прогреется до десяти градусов тепла, — пишет КП-Крым.

Но если даже столбик термометра чуть опуститься вниз, то они выживут, не погибнут.Нужно отметить, что божья коровка не зря вызывает у взрослых и детей симпатию, ведь она враг прожорливых насекомых-вредителей, таких, как тля и паутинные клещи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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