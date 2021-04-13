Общество
На Южном берегу Крыма нашествие божьих коровок
фото © Крым — мой край
В социальных сетях появился пост, посвященный симпатичным насекомым. Насекомые греются в лучах солнца.
— Капелька позитива – божьи коровки греются на теплом апрельском солнышке на набережной Ялты, — такая подпись сопровождает фото камня, который оккупировали сотни ярко раскрашенных насекомых.
На деле никакой сенсации нет – Coccinellidae, так по-научному зовется жук, относящейся к типу членистоногих, начинает активную жизнь, как только весенний воздух прогреется до десяти градусов тепла, — пишет КП-Крым.
Но если даже столбик термометра чуть опуститься вниз, то они выживут, не погибнут.Нужно отметить, что божья коровка не зря вызывает у взрослых и детей симпатию, ведь она враг прожорливых насекомых-вредителей, таких, как тля и паутинные клещи.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Еще более сильная засуха грозит Крыму через два года. Такой сценарий будет самым пессимистичным из возможных.
Не навсегда, но надолго: климатологи оценили перспективы Крыма по борьбе с засухой. Засуха в Крыму может превратиться в постоянную.
Власти назвали сроки создания природного парка на западе Крыма. Ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский», расположенный на территории Штормовского сельского поселения Сакского района, будет создан к 1 сентября этого года.
В парке Евпатории вырубили два десятка деревьев: возбуждено дело. В Крыму возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев в парке имени Фрунзе в Евпатории, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Крыму погиб подросток, надышавшись газа для зажигалок
Следователи проводят проверку по сведениям из СМИ и соцсетей о гибели подростка в Крыму.
Минздрав Турции: Россия примет другое решение
Фахреттин Коджа, глава турецкого Минздрава, пригласил российскую официальную делегацию в страну, чтобы показать реальные меры по борьбе с коронавирусом.
Российское авиазакрытие Турции назвали местью Эрдогану за Крым
В Совете Федерации назвали «нытиками» россиян, расстроившихся из-за сорвавшегося отдыха в Турции.
Ротенберг агрессивно скупает курортные объекты Крыма
Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг собирается вложить около 15 млрд рублей в реконструкцию пяти гостиничных комплексов в Крыму. Он является бенефициаром санаториев на южном берегу полуострова.
14 часов назад
Крым продолжит заливать дождями после короткой паузы
5 часов назад
В Крыму опять растет число новых заражений
11 часов назад
В Крыму за год значительно выросла смертность населения
12 часов назад
Аксенова начнут оценивать по новым критериям
6 часов назад
В Крыму женщины лишились пару тысяч долларов при оформлении гражданства РФ
Две жительницы Красногвардейского района Крыма обратились в полицию с заявлением - малознакомая молодая женщина мошенническим путем завладела их деньгами.