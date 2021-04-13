Власть
Минздрав Турции: Россия примет другое решение
фото © Новости Крыма
Фахреттин Коджа, глава турецкого Минздрава, пригласил российскую официальную делегацию в страну, чтобы показать реальные меры по борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на турецкое издание «Сезджю».
Он отметил, что ведет переговоры с российским коллегой, и уже в ближайшее время официальная делегация из РФ прибудет в страну для ознакомления с мерами, которые были приняты для борьбы с коронавирусом.
«Могу сказать, что, если они увидят практику сертификации и введенные нами меры, они примут другое решение», - заявил Коджа.
Он также добавил, что Турция одна из немногих стран с высоким уровнем вакцинации. Обсуждается вопрос поставок и производства российской вакцины «Спутник V» в стране.
«Мы обсуждаем с российским коллегой как производство вакцины в Турции, так и объем поставок, который они смогут предоставить на начальном этапе. Могу сказать, что в скором времени вакцина «Спутник V» в небольшом количестве может поступить в Турцию», - сказал министр здравоохранения Турции.
Сейчас в Турции третий пик эпидемии коронавируса, а в Стамбуле – четвертый. 80% населения проживает в регионах, которые считаются неблагополучными по ситуации с COVID-19. В стране выявлено сразу несколько штаммов болезни: британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский и нью-йоркский.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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