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Происшествия

Лже-сотрудница администрации Керчи выманила у коммерсантов телевизоры и кондиционеры

15:15 вторник, 13 апреля 2021
Керчь

Жительница Ставропольского края, которая представлялась сотрудницей администрации Керчи, мошенническим путем нанесла ущерб предпринимателям почти на 150 тыс рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В начале февраля женщина путем обмана завладела чужим имуществом на общую сумму более 145 000 рублей. Жертвами подозреваемой оказались керченские индивидуальные предприниматели. Злоумышленница, в каждом случае представляясь сотрудником администрации Керчи, делала вид, что приобретает для служебных нужд технику и большие объемы канцелярских изделий. Предъявляя платежные поручения о якобы проведенной оплате, за два дня женщина завладела несколькими телевизорами, несколькими сплит-системами кондиционирования и большой партией офисной писчей бумаги», – говорится в сообщении. 

Похищенное имущество подозреваемая частично реализовала в Керчи, частично – в Белогорске. Полицейские выяснили, что в Керчи женщина проживала в хостеле, также они установили места сбыта похищенного имущества в Белогорске. После совершения мошенничества и продажи имущества женщина скрылась из Крыма. Однако полицейским через несколько недель удалось установить ее местонахождение. Злоумышленницу задержали во Владимире.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба. Женщине грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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