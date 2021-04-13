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Крымские лагеря смогут принимать на отдых детей с конца мая

18:51 вторник, 13 апреля 2021

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности.

Так, детские оздоровительные лагеря смогут принимать детей на отдых уже с 27 мая.

«Организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, осуществлять бронирование мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг с 27 мая 2021 года с учетом эпидемиологической ситуации и при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - говорится в документе.

Отмечается, что наполняемость отрядов составит не более 75% от проектной вместимости лагеря. Кроме того, при заезде в лагерь детям и их сопровождающим нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Уточняется, что результаты анализа должны быть получены не ранее чем за 72 часа до заезда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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