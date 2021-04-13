Крымские энтузиасты открыли астероид

Международный центр малых планет подтвердил открытие нового астероида 2021 EP5 телескопом «Синтез», который восстанавливают в Крымской обсерватории (КрАО).

Это первое значимое открытие после 35-летнего забвения.

Как рассказал главный инициатор восстановления легендарного телескопа «Синтез» научный сотрудник КрАО Сергей Назаров, астероид «ловили» в небе не только над Крымом, но и дистанционно в Великом Новгороде и Петрозаводске.

«Ночь на 12 марта выдалась исключительно звездной. Легкий морозец помогал охлаждаться камере и убирал лишнюю влагу из атмосферы», — вспоминает ночь открытия крымский ученый.

Обработав полученные телескопом снимки, астрономы увидели девять известных объектов и один неизвестный 21-й звездной величины. Программа показала, что это астероид.

Недавно Международный центр малых планет подтвердил открытие крымчан и автоматически присвоил имя астероиду — 2021 EP5. По словам Сергея Назарова, через некоторое время центр даст ему официальное имя, и тогда первооткрыватели смогут предложить свой вариант, который они пока не придумали.

Такой прорыв в работе легендарного советского телескопа стал возможен благодаря грамотному подходу. Во-первых, ученые определили оптимальный режим съемки, во-вторых, нашли подходящую точку на звездном небе и, в-третьих, использовали нужную программу для обнаружения небесных объектов буквально в «шуме» кадра.

«Космос близко — было бы желание до него дотянуться», — написал Сергей Назаров по поводу своего открытия на страничке в соцсети «ВКонтакте».

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