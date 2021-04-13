Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.0
воздух +10
море +9

Общество

Крым продолжит заливать дождями после короткой паузы

15:55 вторник, 13 апреля 2021
Крым продолжит заливать дождями после короткой паузы

фото © Новости Крыма

В Крыму в ближайшие несколько дней не предвидится осадков, но уже совсем скоро на полуостров вернется дождливая погода.

Об этом сообщила руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Сегодня и завтра в республике без осадков. Столбики термометров днем поднимутся до +8...+13 градусов тепла, ночью будет прохладнее — +2…+7 градусов. В четверг и пятницу характер погоды изменится.

«Вновь пойдут дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются сильные осадки», — рассказала Любецкая.

При этом вероятность выпадения осадков сохранится и в выходные дни. К тому же на полуострове станет немного прохладнее: днем +7…+12 градусов, ночью +1…+6 градусов. Поэтому об ускорении потепления говорить пока не приходится.

«У нас прохладная и неустойчивая погода, такого тепла, как все ждут, до конца этой недели и начала следующей мы не видим», — заключила синоптик.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аномальная весна сулит Крыму ряд неожиданностей. Уже второй месяц весны, а в Крыму толком и не было теплых дней. Небольшие осадки в виде дождя и снега уже стали визитной карточкой марта и апреля 2021 года. Однако аномально холодная весна благоприятно повлияет на местный урожай.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 12 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 12 апреля.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 11 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 11 апреля.

Будет холодно: синоптик рассказал о погоде в Крыму на следующей неделе. На следующей неделе Крым ждет дождливая и пасмурная погода.

Происшествия
В Крыму погиб подросток, надышавшись газа для зажигалок

В Крыму погиб подросток, надышавшись газа для зажигалок

Следователи проводят проверку по сведениям из СМИ и соцсетей о гибели подростка в Крыму.

Власть
Минздрав Турции: Россия примет другое решение

Минздрав Турции: Россия примет другое решение

Фахреттин Коджа, глава турецкого Минздрава, пригласил российскую официальную делегацию в страну, чтобы показать реальные меры по борьбе с коронавирусом.

Общество
Крым продолжит заливать дождями после короткой паузы

Крым продолжит заливать дождями после короткой паузы

В Крыму в ближайшие несколько дней не предвидится осадков, но уже совсем скоро на полуостров вернется дождливая погода.

Коронавирус в Крыму
В Крыму опять растет число новых заражений

В Крыму опять растет число новых заражений

За 12 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации