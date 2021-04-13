Крым продолжит заливать дождями после короткой паузы

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В Крыму в ближайшие несколько дней не предвидится осадков, но уже совсем скоро на полуостров вернется дождливая погода.

Об этом сообщила руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Сегодня и завтра в республике без осадков. Столбики термометров днем поднимутся до +8...+13 градусов тепла, ночью будет прохладнее — +2…+7 градусов. В четверг и пятницу характер погоды изменится.

«Вновь пойдут дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются сильные осадки», — рассказала Любецкая.

При этом вероятность выпадения осадков сохранится и в выходные дни. К тому же на полуострове станет немного прохладнее: днем +7…+12 градусов, ночью +1…+6 градусов. Поэтому об ускорении потепления говорить пока не приходится.

«У нас прохладная и неустойчивая погода, такого тепла, как все ждут, до конца этой недели и начала следующей мы не видим», — заключила синоптик.

В тексте использованы материалы: Форпост

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