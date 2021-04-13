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Водный кризис

Константинов решил, что Крым сможет напоить всех туристов пресной водой

19:34 вторник, 13 апреля 2021
Константинов решил, что Крым сможет напоить всех туристов пресной водой

фото © ria.ru

Крымский курорт сможет в полной мере обеспечить туристов пресной водой.

Такое мнение на заседании Президиума Государственного Совета Республики Крым выразил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Закрытие Турции – это шанс для нашего крымского туристического бизнеса. Нам крайне важно подготовиться к этому потоку отдыхающих и сделать так, чтобы кто попадет в Крым, потому что не смогли попасть в Турцию, в следующий раз уже осознанно выбирали Крым», — сказал Константинов.

Также спикер Госсовета РК отметил, что Крым готов принять туриста и в том числе обеспечить их «обновленной инфраструктурой курорта и водными ресурсами»:

«В последние месяцы мы наблюдаем интенсивное наполнение водой наших крымских водоемов, за счет осадков. Хорошее поступление воды отмечается в Белогорском, Южнобережном, Аянском, Партизанским, Симферопольское водохранилищах. Буквально каждый день это укрепляет уверенность в том, что отдыхающие в нашей республике будут в полной мере обеспечены водой», — сообщил Константинов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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