Какой сегодня праздник 13 апреля

фото © pixabay.com

Сегодня, 13 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения троллейбуса

Фото pixabay.com

История создания троллейбуса началась в 1880 году. Идея конструирования подобного транспорта принадлежит двум братьям Зименс, более знакомым публике как Сименс. Они работали над проектом одновременно. Вильгельм жил в Англии и трудился над статьей по этому вопросу. Вернер находился в Германии и на практике экспериментировал над созданием безрельсового транспорта. Через 2 года в Германии представили первый безрельсовый механический пассажирский транспорт.

Слово «троллейбус» возникло в английском языке. Дословно оно переводится как «трамвайный автобус». По внешнему виду первые модели напоминали вагоны трамваев. Некоторое время их так и называли – «безрельсовый трамвай».

В России троллейбус появился благодаря партнерской инициативе конструктора, изобретателя и предпринимателя П. А. Фрезе и инженера В. И. Шуберского. Первыми чудо-транспорт увидели жители северной столицы России. Произошло это 13 апреля 1902 года.

Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-Roll Day)

Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) — праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.

Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.

Сегодня рок-музыка имеет множество направлений: от легкого танцевального рок-н-ролла до брутального агрессивного грайндкора. Тексты песен варьируют от непринужденного и шутливого до мрачного, глубокого и философского. Часто рок-музыка противопоставляется поп-музыке, хотя явной границы между понятиями «рок» и «поп» не существует. Многие музыкальные явления балансируют на грани между ними.

Ипатий Чудотворец (Огнище)

Народный праздник «Ипатий Чудотворец» отмечается 13 апреля (по старому стилю - 31 марта). В православном церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Ипатия, епископа Гангрского. Другие названия праздника: «Ипатий», «Канун Пролетья», «Огнище», «Беды с домовым». На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют.

Также сегодня, 13 апреля, отмечают такие праздники:

- День мецената и благотворителя

- День памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского

- Рамадан - начало поста у мусульман

- Весенняя Неделя Добра

- День общения с духом безмятежности

- Тайский Новый год (Songkran)

- Парад цветов в Амстердаме (Bulbflower Parade) в Нидерландах

- День учителя в Эквадоре

- Рама Навами в Индии

- День несправедливо преследуемых в Словакии

- День детского массажа (Baby Massage Day) в США

- День памяти жертв Катыни в Польше

- День персикового кобблера (National Peach Cobbler Day) в США

- Водный фестиваль (Тинджан) в Мьянме

- День настольной игры Скрэббл (National Scrabble Day) в США

Сегодня именины празднуют: Феофил, Вениамин, Яков, Иосиф, Ипатий, Иона, Анна, Влас, Иннокентий, Акакий, Авда, Аменония, Аполлон (Аполлоний), Артур, Афиней, Ида, Менандр.

Что происходило 13 апреля в прошлые годы

1204 - участники 4-го крестового похода разграбили Константинополь.

1814 - немецкий математик Карл Витте получил степень доктора философии в возрасте 12 лет

1870 - в Нью-Йорке открыт знаменитый Музей искусств «Метрополитен»

1923 - состоялось торжественное открытие в Лондоне стадиона Уэмбли.

1928 - в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко «Звенигора».

1934 - завершена операция спасения экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин».

1941 - подписание советско-японского Пакта о ненападении.

1944 - советские войска освободили от фашистов Симферополь и Феодосию

1960 - проведение Францией испытания ядерной бомбы в пустыне Сахара. Франция становится четвертой ядерной державой мира.

1967 - песня «Something Stupid», записанная Фрэнком Синатрой в дуэте со своей дочерью Нэнси возглавила чарт США.

1967 - первое выступление «Rolling Stones» за железным занавесом в Варшаве.

1990 - Советский Союз официально признал свою ответственность за убийство в Катынском лесу (1940) нескольких тысяч польских офицеров (преступление, в котором ранее СССР обвинял нацистов.

1991 - группа Londonbeat возглавили американский чарт, на вершину хит-парада забралась их песня «Иьve Been Thinking About You».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 апреля. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Подросток сбежала из дома, чтобы сходить в салон красоты в Ялте. В дежурную часть полиции Ялты обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее 14-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.

В Крыму ко Дню Победы решили провести «факельное шествие». Более двух сотен мероприятий решили провести в Крыму ко Дню Победы 9 мая.

Какой сегодня праздник 11 апреля. Сегодня, 11 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 10 апреля. Сегодня, 10 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.