Глава Совбеза РФ проведет в Крыму совещание по нацбезопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в среду в Севастополе совещание по вопросам национальной безопасности на территории Крыма, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

«Особое внимание планируется уделить мерам по обеспечению стабильности межнациональных, межрелигиозных отношений, а также профилактике террористических и экстремистских проявлений», - сообщили в Совбезе.

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители федеральных министерств и ведомств.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российское авиазакрытие Турции назвали местью Эрдогану за Крым. В Совете Федерации назвали «нытиками» россиян, расстроившихся из-за сорвавшегося отдыха в Турции.

Аксенова начнут оценивать по новым критериям. В России начнут по-новому оценивать эффективность глав регионов. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Правительство Севастополя собираются выселить из исторического центра. Правительство Севастополя в очередной раз собираются «выселить» из исторического центра. Городские власти не против, но заявляют, что процесс этот небыстрый и дорогой.

Нашли новых друзей: делегация из Севастополя посетила Сирию. Делегация из Севастополя, посетившая на прошлой неделе Сирийскую Арабскую Республику, собирала необходимую информацию для того, чтобы в перспективе организовать прямое взаимодействие между севастопольскими и сирийскими предпринимателями.