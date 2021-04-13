Власть
Глава Совбеза РФ проведет в Крыму совещание по нацбезопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в среду в Севастополе совещание по вопросам национальной безопасности на территории Крыма, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
«Особое внимание планируется уделить мерам по обеспечению стабильности межнациональных, межрелигиозных отношений, а также профилактике террористических и экстремистских проявлений», - сообщили в Совбезе.
В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители федеральных министерств и ведомств.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Российское авиазакрытие Турции назвали местью Эрдогану за Крым. В Совете Федерации назвали «нытиками» россиян, расстроившихся из-за сорвавшегося отдыха в Турции.
Аксенова начнут оценивать по новым критериям. В России начнут по-новому оценивать эффективность глав регионов. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
Правительство Севастополя собираются выселить из исторического центра. Правительство Севастополя в очередной раз собираются «выселить» из исторического центра. Городские власти не против, но заявляют, что процесс этот небыстрый и дорогой.
Нашли новых друзей: делегация из Севастополя посетила Сирию. Делегация из Севастополя, посетившая на прошлой неделе Сирийскую Арабскую Республику, собирала необходимую информацию для того, чтобы в перспективе организовать прямое взаимодействие между севастопольскими и сирийскими предпринимателями.
В Крыму погиб подросток, надышавшись газа для зажигалок
Следователи проводят проверку по сведениям из СМИ и соцсетей о гибели подростка в Крыму.
Минздрав Турции: Россия примет другое решение
Фахреттин Коджа, глава турецкого Минздрава, пригласил российскую официальную делегацию в страну, чтобы показать реальные меры по борьбе с коронавирусом.
Российское авиазакрытие Турции назвали местью Эрдогану за Крым
В Совете Федерации назвали «нытиками» россиян, расстроившихся из-за сорвавшегося отдыха в Турции.
Ротенберг агрессивно скупает курортные объекты Крыма
Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг собирается вложить около 15 млрд рублей в реконструкцию пяти гостиничных комплексов в Крыму. Он является бенефициаром санаториев на южном берегу полуострова.
14 часов назад
Крым продолжит заливать дождями после короткой паузы
5 часов назад
В Крыму опять растет число новых заражений
11 часов назад
В Крыму за год значительно выросла смертность населения
12 часов назад
Аксенова начнут оценивать по новым критериям
6 часов назад
В Крыму женщины лишились пару тысяч долларов при оформлении гражданства РФ
Две жительницы Красногвардейского района Крыма обратились в полицию с заявлением - малознакомая молодая женщина мошенническим путем завладела их деньгами.