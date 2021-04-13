Аксенова начнут оценивать по новым критериям

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В России начнут по-новому оценивать эффективность глав регионов. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

В документе содержится 38 методик. Часть из них предназначена для оценки работы за прошлый год, а еще часть – для установки целей на будущее.

Критерии оценки включают в себя важнейшие вопросы социально-экономического развития региона, в их числе — ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства, экологическое благополучие субъекта.

Новые позиции, которых не было в версии 2019 года, касаются уровня вовлеченности граждан в волонтерскую деятельность, их спортивную активность, а также динамики посещения культурных мероприятий и уровень «цифровой зрелости» госорганов.

Предполагается, что показатели помогут отобразить успехи региональных властей в достижении национальных целей развития. Те регионы, в которых будут высокие результаты, смогут рассчитывать на дополнительное финансирование от федерального центра, уточнили в пресс-службе правительства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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