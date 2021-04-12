Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму пояснили как отличить ОРВИ от коронавируса ● Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни ● Еще 94 крымчнина заразились ковидом ● В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом ● В Крыму поступила «крупнейшая партия вакцины» от коронавируса
За время пандемии в Крыму скончались 1129 пациентов с COVID-19
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За минувшие сутки в Крыму скончались пять пациентов с коронавирусом, всего за время пандемии на полуострове умерли 1129 человек с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.
«Амбулаторное лечение (COVID) проходят 374 человека, стационарное (COVID и пневмония) – 1488», – говорится в сообщении.
Всего в Крыму выявлено 38678 положительных на COVID-19, выписано с выздоровлением – 36056 человек, добавили в Минздраве Крыма.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за сутки 11 апреля на полуострове выявили 95 новых случаев COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Дополнительные мобильные пункты вакцинации от коронавируса развернут в Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил развернуть новые мобильные пункты вакцинации.
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