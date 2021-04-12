За время пандемии в Крыму скончались 1129 пациентов с COVID-19

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За минувшие сутки в Крыму скончались пять пациентов с коронавирусом, всего за время пандемии на полуострове умерли 1129 человек с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

«Амбулаторное лечение (COVID) проходят 374 человека, стационарное (COVID и пневмония) – 1488», – говорится в сообщении.

Всего в Крыму выявлено 38678 положительных на COVID-19, выписано с выздоровлением – 36056 человек, добавили в Минздраве Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за сутки 11 апреля на полуострове выявили 95 новых случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дополнительные мобильные пункты вакцинации от коронавируса развернут в Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил развернуть новые мобильные пункты вакцинации.

Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни. За 11 апреля на территории Республики Крым подтверждено 95 новых случаев коронавирусной инфекции.

Еще 94 крымчнина заразились ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 94 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Женщины Крыма стали делать меньше абортов. В 2020 году количество абортов уменьшилось на 7% по сравнению с 2019 годом, сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.