Власть
Власти нашли недостатки на транспортных подходах к Керченскому проливу
Сейчас на объектах устраняют замечания, сделанные в ходе инспекции Ростехнадзора.
Об этом шла речь на совещании по строительству и вопросам реализации ФЦП в Крыму.
«По транспортной безопасности, Керчь, подходы. Прошла очередная проверка Ростехнадзора. Выявлен ряд недостатков, препятствующих выдачи заключения. Сроку устранения замечаний до 1 июля. По результатам устранения будет подготовлен пакет документов для проведения итоговой проверки и планируемый срок ввода объекта в эксплуатация – август 2021 года», — доложил министр транспорта Республики Крым Евгений Исаков.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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