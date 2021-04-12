В Севастополе запретили охоту по примеру Питера и Москвы

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В Севастополе все охотхозяйственные соглашения признаны недействительными, лесные угодья возвращены в собственность города и являются городскими лесами, где охота запрещена.

К такому решению в правительстве города.

«Учитывая, что пока не внесены никакие изменения в федеральное законодательство, нет никаких особенностей, никакого регулирования охоты для Севастополя, с этого периода охота запрещена, - сказал на аппаратном совещании губернатор Михаил Развожаев. - Со стороны прокуратуры есть полное понимание и поддержка. Будем действовать активно в этом смысле и следить за порядком».

Как разъяснили в главном управлении природных ресурсов и экологии Севастополя, необходимость принятия такого решения обсуждалось давно, и в какой-то степени это стало вынужденной мерой ввиду относительно малых административных границ города как субъекта федерации.

«Мы пошли по пути Санкт-Петербурга и Москвы, где тоже запрещена охота. Там в черте города есть небольшие площади, на которых разрешено охотиться. Но там другие масштабы, и там не такой туристический поток. А мы самый маленький субъект, и у нас такие площади (охотничьи угодья – ред.) накладываются на другие: особо охраняемые природные территории, рекреации, земли хозяйственного назначения, сельхозугодья. Следовательно, очень сложно разграничить охоту от других видов деятельности. Поэтому мы решили пойти таким путем – полностью запретить охоту. Это окончательное решение», – прокомментировали в Севприроднадзоре.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в ближайшее время будут отменены все ранее заключенные охотсоглашения, а также указ губернатора, который ранее устанавливал схему размещения охотничьих угодий. В процессе остается рассмотрение в судах нескольких дел, связанных с легальностью передачи некоторых участков земли охотхозяйствам.

В свою очередь, начальник главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлия Гаврилова отметила, что единственными мероприятиями остается регулирование численности охотничьих ресурсов. Она пояснила, что это связано с профилактикой чумы свиней – болезни переносчиками которой являются дикие животные, и подчеркнула, что эти работы проводятся исключительно ведомством.

«Тут никакой инициативы <…> Все происходит в соответствии с теми расчетами, которые нам доводятся с определенными нормативами. Это делается по распоряжению федеральных органов власти и выполняется силами Севприроднадзора и подведомственного учреждения. Без привлечения каких-либо третьих лиц», – уточнила Гаврилова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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