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Общество

В Севастополе решили воссоздать бриг «Меркурий»

14:23 понедельник, 12 апреля 2021
Севастополь

В Севастополе работают над созданием исторической реплики героического брига «Меркурий». Над эскизами трудятся студенты Морского института под руководством специалистов, которые готовы спроектировать, построить и спустить судно на воду.

Об этом рассказал автор идеи, морской историк и судостроитель, основатель и руководитель благотворительного фонда «Возрождение брига «Меркурий» Андрей Лубянов.

«Сейчас идет разработка технической документации. Я сам сделал несколько чертежей уровня эскизного проекта. Мы определились с назначением судна и общим расположением. Для проработки отдельных небольших конструкций сейчас вот подключили студентов. Они работают под контролем наших специалистов, которые имеют огромный опыт в строительстве парусных яхт – от 20 до 25 метров.  Бриг «Меркурий» был 29 метров, и он подходит под все технологии. Мы все это умеем, поэтому и взялись за это дело», - сказал он.

По словам Лубянова, это будет не копия, а именно историческая реплика. Корпус судна намерены сделать из стали, которая, в отличие от дерева «проживет» не 15 лет, а все 50. Вид снаружи – палуба, рангоуты, паруса и прочее – хотят выполнить максимально приближенными к образу военного корабля XIX века. Внутри же это будет современная яхта представительского класса, которая сможет полвека служить городу и флоту: принимать делегации и конференции, участвовать в морских парадах и съемках исторических фильмов. Выполненная в соответствии со всеми требованиями Российского морского регистра судоходства, яхта сможет выходить в море.

Все работы выполнят судостроители – конструкторы, историки и краеведы – члены некоммерческой общественной организации «Благотворительный фонд «Возрождение брига «Меркурий», которую Андрей Лубянов создал еще два года назад. Говорит, делать судно на Севастопольском морском заводе будет неэффективно: выйдет как минимум втрое дороже. Проект предварительно оценивают в 450 – 500 млн рублей.

После получения поддержки спустить судно на воду готовы через 3 – 4 года.«Нашу идею поддерживают организации, связанные с Министерством обороны: «Русское географическое общество», «Парк «Патриот». Сейчас продолжается поиск заказчика. Ну, мы не отчаиваемся, ждем и продолжаем работу», - отметил Лубянов.

Студентов Морского института Севастопольского госуниверситета привлекли к работам в рамках действующего в вузе интенсива «Проектика 2.0». Вместо многостраничных курсовых и контрольных, ребята выполняют реальные производственные задачи, поставленные судостроителями.

«И предприятию хорошо: оно за эту работу не платит. И студентам хорошо: они с помощью опытных наставников решают реальные задачи, получая компетенции, необходимые в профессии, и ближе знакомясь с производством», – рассказал РИА Новости Крым завкафедрой океанотехники и кораблестроения Морского института СевГУ Геннадий Лекарев.

Архивных материалов по «Меркурию» мало, говорит Лекарев. Поэтому студентов привлекают и к поискам исторических документов, которые возьмут за основу при проектировании.   

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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