В Севастополе оштрафовали мужчину за незаконное предоставление потребительских займов

В Севастополе оштрафовали мужчину за незаконную деятельность по предоставлению потребительских займов, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«Установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в комиссионном магазине, под видом заключения договоров комиссии на реализацию товара, бывшего в употреблении, фактически предоставлял потребительные займы, не имея на это соответствующего разрешения», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в отношении мужчины возбудили два дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.56 КоАП России (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов индивидуальным предпринимателем, не имеющим право на ее осуществление).

«По результатам рассмотрения дел мировыми судьями предприниматель оштрафован на общую сумму 55 тыс. рублей. Постановления суда в законную силу не вступили», – отметили в прокуратуре.

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