В одно из водохранилищ Крыма сливали канализационные стоки

фото © Новости Крыма

В Республике Крым выявили незаконный сброс сточных вод в Альминское водохранилище.

Об этом на брифинге по водоснабжению сообщила замминистра экологи и природных ресурсов Ольга Славгородская.

«Позавчера был установлен факт в рамках самостоятельного рейда по незаконному сбросу сточных вод в Альминское водохранилище. Сброс прекращен, ведется расследование, устанавливаются виновные лица», - пояснила чиновница.

Кроме того за прошедшую неделю инспекторы Минприроды республики, участвовавшие в рейдах вместе с рабочими группами муниципалитетов, выявили 8 нарушений, среди них несанкционированное подключение к ливневке, несанкционированный забор воды из реки Байбуга в Феодосии и реки Демерджи в Алуште и изливы канализационных вод на местность в Алуште и Ялте.

Альминское водохранилище находится в Бахчисарайском районе недалеко от сел Новопавловка и Почтовое. Это одно из первых водохранилищ естественного стока, построенных на территории Крымского полуострова: его строительство началось в 1925 году, а завершилось в 1934 году. Воду из Альминского водохранилища планировали использовать для обеспечения садов и виноградников.

По состоянию на начало апреля Альминское водохранилище было наполнено чуть более чем на 21% от своего проектного объема.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Обезвоженное Инкерманское озеро снова наполнят водой. Инкерманское озеро, которое достигло невосполнимого уровня из-за использования его ресурса для водоснабжения населения, планируют снова наполнить водой.

На месте мусульманского кладбища в Крыму решили построить каток. На месте мусульманского кладбища в Евпатории решили построить каток.

Из кранов жителей Керчи потекла черная вода. В Крыму участились случаи, когда подаваемая людям вода окрашивается в разные цвета или имеет зловонный запах.

Крымчанам запретили пить воду из крана. В «Воде Крыма» предупредили о временном запрете использовать водопроводную воду в пищевых целях.