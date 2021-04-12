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Власть

В одно из водохранилищ Крыма сливали канализационные стоки

18:02 понедельник, 12 апреля 2021
В одно из водохранилищ Крыма сливали канализационные стоки

фото © Новости Крыма

В Республике Крым выявили незаконный сброс сточных вод в Альминское водохранилище.

Об этом на брифинге по водоснабжению сообщила замминистра экологи и природных ресурсов Ольга Славгородская.

«Позавчера был установлен факт в рамках самостоятельного рейда по незаконному сбросу сточных вод в Альминское водохранилище. Сброс прекращен, ведется расследование, устанавливаются виновные лица», - пояснила чиновница.

Кроме того за прошедшую неделю инспекторы Минприроды республики, участвовавшие в рейдах вместе с рабочими группами муниципалитетов, выявили 8 нарушений, среди них несанкционированное подключение к ливневке, несанкционированный забор воды из реки Байбуга в Феодосии и реки Демерджи в Алуште и изливы канализационных вод на местность в Алуште и Ялте.

Альминское водохранилище находится в Бахчисарайском районе недалеко от сел Новопавловка и Почтовое. Это одно из первых водохранилищ естественного стока, построенных на территории Крымского полуострова: его строительство началось в 1925 году, а завершилось в 1934 году. Воду из Альминского водохранилища планировали использовать для обеспечения садов и виноградников.

По состоянию на начало апреля Альминское водохранилище было наполнено чуть более чем на 21% от своего проектного объема.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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