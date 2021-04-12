В Никитском ботаническом саду цветет уникальная магнолия

Парад тюльпанов – значимое, но не единственное цветочное «шоу», которым можно сполна насладиться в Никитском ботаническом саду.

В апреле здесь, несмотря на погоду, установившуюся в Крыму, расцвела магнолия Лебнера.

- Заневестилась, принарядилась в белое! Красотка! – восхищаются посетители сада, любуясь крупными цветами.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Не навсегда, но надолго: климатологи оценили перспективы Крыма по борьбе с засухой. Засуха в Крыму может превратиться в постоянную.

Власти назвали сроки создания природного парка на западе Крыма. Ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский», расположенный на территории Штормовского сельского поселения Сакского района, будет создан к 1 сентября этого года.

В парке Евпатории вырубили два десятка деревьев: возбуждено дело. В Крыму возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев в парке имени Фрунзе в Евпатории, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Никитском ботаническом саду распустились первые тюльпаны. В Никитском ботаническом саду уже можно увидеть первые 11 сортов коллекционных тюльпанов, сообщается на странице администрации Ялты в Facebook.