Общество
В Никитском ботаническом саду цветет уникальная магнолия
Парад тюльпанов – значимое, но не единственное цветочное «шоу», которым можно сполна насладиться в Никитском ботаническом саду.
В апреле здесь, несмотря на погоду, установившуюся в Крыму, расцвела магнолия Лебнера.
- Заневестилась, принарядилась в белое! Красотка! – восхищаются посетители сада, любуясь крупными цветами.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Не навсегда, но надолго: климатологи оценили перспективы Крыма по борьбе с засухой. Засуха в Крыму может превратиться в постоянную.
Власти назвали сроки создания природного парка на западе Крыма. Ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский», расположенный на территории Штормовского сельского поселения Сакского района, будет создан к 1 сентября этого года.
В парке Евпатории вырубили два десятка деревьев: возбуждено дело. В Крыму возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев в парке имени Фрунзе в Евпатории, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Никитском ботаническом саду распустились первые тюльпаны. В Никитском ботаническом саду уже можно увидеть первые 11 сортов коллекционных тюльпанов, сообщается на странице администрации Ялты в Facebook.
Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни
За 11 апреля на территории Республики Крым подтверждено 95 новых случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 12 апреля фото
Сегодня, 12 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Аномальная весна сулит Крыму ряд неожиданностей
Уже второй месяц весны, а в Крыму толком и не было теплых дней. Небольшие осадки в виде дождя и снега уже стали визитной карточкой марта и апреля 2021 года. Однако аномально холодная весна благоприятно повлияет на местный урожай.
Крымчанам запретили пить воду из крана
В «Воде Крыма» предупредили о временном запрете использовать водопроводную воду в пищевых целях.
вчера
В Крыму горит дельфинарий
8 апреля
Депутат Госдумы России пригласил американских военных в Севастополь
Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что американским военным «стоит направить в Севастополь официальную делегацию на 9 мая».