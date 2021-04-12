Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.1
воздух +11
море +9

Общество

В Никитском ботаническом саду цветет уникальная магнолия

09:16 понедельник, 12 апреля 2021
Ялта

Парад тюльпанов – значимое, но не единственное цветочное «шоу», которым можно сполна насладиться в Никитском ботаническом саду.

В апреле здесь, несмотря на погоду, установившуюся в Крыму, расцвела магнолия Лебнера.

- Заневестилась, принарядилась в белое! Красотка! – восхищаются посетители сада, любуясь крупными цветами.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Не навсегда, но надолго: климатологи оценили перспективы Крыма по борьбе с засухой. Засуха в Крыму может превратиться в постоянную.

Власти назвали сроки создания природного парка на западе Крыма. Ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский», расположенный на территории Штормовского сельского поселения Сакского района, будет создан к 1 сентября этого года.

В парке Евпатории вырубили два десятка деревьев: возбуждено дело. В Крыму возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев в парке имени Фрунзе в Евпатории, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Никитском ботаническом саду распустились первые тюльпаны. В Никитском ботаническом саду уже можно увидеть первые 11 сортов коллекционных тюльпанов, сообщается на странице администрации Ялты в Facebook.

Коронавирус в Крыму
Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни

Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни

За 11 апреля на территории Республики Крым подтверждено 95 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 12 апреля

Какой сегодня праздник 12 апреля фото

Сегодня, 12 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Аномальная весна сулит Крыму ряд неожиданностей

Аномальная весна сулит Крыму ряд неожиданностей

Уже второй месяц весны, а в Крыму толком и не было теплых дней. Небольшие осадки в виде дождя и снега уже стали визитной карточкой марта и апреля 2021 года. Однако аномально холодная весна благоприятно повлияет на местный урожай.

Власть
Депутат Госдумы России пригласил американских военных в Севастополь

Депутат Госдумы России пригласил американских военных в Севастополь

Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что американским военным «стоит направить в Севастополь официальную делегацию на 9 мая».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации