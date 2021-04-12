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Курортный сезон

В Крыму создадут пять крупных туристических кластеров

16:04 понедельник, 12 апреля 2021
В Крыму создадут пять крупных туристических кластеров

фото © triunterclub.ru

Сразу пять крупных туристических кластеров планируется создать в Крыму в ближайшее время.

Всего для этого региону выделено более 34 млрд рублей по целевой программе, в том числе 1,5 млрд рублей на 2021 год. Что это даст полуострову и как изменится туристическая сфера?

Западное побережье Крыма привлекает туристов своими песчаными пляжами и видами. Евпатория, Оленевка, Кача с удовольствием принимают гостей. Однако есть один большой минус — здесь мало развита курортная инфраструктура, дороги не радуют автомобилистов, а отелей и санаториев с высоким уровнем обслуживания не так много. С дорогами вопрос уже решается — идет постепенная реконструкция, а с развитием турсферы — решится вскоре — три из пяти будущих туристических кластеров будут возведены именно на западе полуострова.

Всего в рамках развития турсферы в будущем запланированы реконструкция и строительство 34 объектов инфраструктуры. Среди них есть объекты в Евпатории, в Саках, в селе Оленевка, появятся кластеры круизного и яхтенного туризма «Севастопольская гавань» и культурно-познавательного и экскурсионного туризма «Перекресток культур» в городе-герое. Также планируются организовать кластеры в поселке Коктебель и в районе озера Чокракское в Ленинском районе.

Только в Евпаторийском регионе создадут 20 тысяч дополнительных мест пляжного отдыха и 5000 мест для размещения туристов, а в Сакском районе построят туркомплекс разного уровня звездности на 40 тысяч мест, площадь — 600 га. Отметим, что подготовка технико-экономического обоснования проектов «Набережная «Золотые пески России» и курортного комплекса «Туристический парк «Западное побережье Крыма» уже находятся на завершающей стадии.

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