В Крыму представили точный макет концлагеря «Красный»

Макет концлагеря «Красный» был создан на основе многочисленных архивных документов, воспоминаний очевидцев и их родственников.

«Концентрационный лагерь «Красный» — самый крупный и известный. Конечно, мы все последние годы работаем над сознанием памяти, чтобы детям сделать «прививку» от нацизма. Чтобы точно рассказать, как все было на самом деле. (…) Деятельность попечительского совета в этом плане несет большую и важную миссию», — рассказал Председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Заместитель Председателя Госсовета РК Владимир Бобков отметил, что над созданием макета работал лично он, а также ряд видных ученых Крыма. Среди них историк-этнограф Михаил Кизилов, историк и дизайнер Сергей Борисов и палеонтолог Дмитрий Старцев.

«Сегодня, приходя в наш мемориальный комплекс, мы получаем огромное количество информации, но к сожалению буквально до сегодняшнего дня мы не могли увидеть то, как собственно был устроен этот лагерь. Мы осознали необходимость создания проекта – (макета) реконструкции концлагеря «Красный». Для этого была создана команда, с которой мы прошли практически годовой путь. Результаты этой работы и презентуются сегодня», — рассказал Владимир Бобков.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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