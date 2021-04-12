В Крыму пояснили как отличить ОРВИ от коронавируса

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На ранних этапах отличить ОРВИ или грипп от коронавирусной инфекции без специального теста практически невозможно, при этом в период межсезонья вирусные инфекции активизируются.

О том, как распознать, чем именно заболел человек, а также о мерах профилактики в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова.

«Самостоятельно мы не отличим коронавирус от ОРВИ. Доктора, которые сталкивались с лечением COVID-19, могут сразу его отличить. В любом случае, человеку назначат анализ, который точно все скажет. Поэтому, первое действие в пандемию, если у вас есть признаки воспаления верхних дыхательных путей, даже если невысокая температура, остаться дома и обратиться к врачу», - советует Павлова.

Доктор дала рекомендации, как не позволить развиться простуде, если вы переохладились или промокли.

«Нужно переодеться в сухую одежду, попить чаю с малиной, согреть руки или ноги, опустив их в горячую воду. Если есть такая возможность, сделать влажную ингаляцию в профилактических целях. Ограничить свой труд в этот день, пораньше лечь спать, выпить куриного бульона. Если это обычный вульгарный вирус, и если человек относительно здоров, ему, как правило, удается вообще не доводить процесс до заболевания».

А вот снизить риск заражения коронавирусной инфекцией поможет соблюдение ограничительных мер, которые продолжают сохранять свою актуальность. Речь идет о социальном дистанцировании, отказе от посещения людных мест, использовании дезинфицирующих средств, а также о ношении маски.

«На самом деле маска защищает от агента, на котором переносится вирус. От слюны, от капелек слизи, микрочастиц эпителия которую выделяет больной человек. Для этого она достаточна. Главное, она должна плотно прилегать по краям и не прилегать к носу и рту. Сейчас люди потеряли бдительность, но коронавирус не исчез», - напоминает Павлова и призывает проходить вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировано превышение уровня заболеваемости ОРВИ. В Симферополе уровень повышен в 1,2 раза, в Керчи в 2 раза, в Феодосии в 1,5 раза, в Алуште в 1,3 раза, Кировский район – 1,3 раза, Сакский район – 1,2 раза.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни. За 11 апреля на территории Республики Крым подтверждено 95 новых случаев коронавирусной инфекции.

Еще 94 крымчнина заразились ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 94 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Женщины Крыма стали делать меньше абортов. В 2020 году количество абортов уменьшилось на 7% по сравнению с 2019 годом, сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.