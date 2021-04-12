В Крыму обед в кафе в среднем обходится в 495 рублей

Согласно данным Крымстата, в марте 2021 года обед в кафе в среднем по Крыму обходился в 495 рубля (дороже всего в Керчи - 571 руб, дешевле всего в Симферополе - 447 руб.).

За год (в сравнении с ценами марта 2020) стоимость обедов упала на 10 рублей (или 2%).

Ужин в ресторане (на одного человека, включая спиртные напитки) в среднем по Крыму в марте обходился 2634 рубля (дороже всего в Ялте - 2903 руб, дешевле всего в Евпатории - 2392 руб). За год стоимость ужина выросла на 2%, за три года - на 14%.

200 граммов кофе в организациях быстрого обслуживания составляла в марте в среднем по Крыму 68 рублей. Сэндвич типа «Гамбургер» в среднем по Крыму обойдется вам в 112 рублей (дороже всего в Симферополе - 115 руб., дешевле всего в Ялте - 92 руб.).

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