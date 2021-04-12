Происшествия
В Крыму мать закопала тело новорожденного ребенка
В Симферопольском районе женщина, чтобы скрыть смерть новорожденной дочери, завернула ее в пакет и закопала.
Эту информацию подтвердили в ГСУ Следственного комитета по РК и Севастополю.
«Действительно, данный факт был. Сейчас проводится экспертиза, чтобы выяснить причины смерти ребенка. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение», - сообщили в крымском следкоме.
Источник в силовых структурах Крыма рассказал, что женщина душевнобольная, ранее ее лишили родительских прав на двоих детей. Следователям она сообщила свою версию произошедшего: ребенок родился больным и практически сразу после родов умер, поэтому она приняла решение самостоятельно избавиться от тела.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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