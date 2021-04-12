В Крыму будут судить местного жителя за «оскорбление работников ГИБДД»

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Прокуратура Белогорского района Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя.

Он обвиняется в угрозе применения насилия и оскорблении сотрудников ГИБДД, сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в январе 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел сотрудников ГИБДД, выполняющих свои должностные обязанности, в присутствии посторонних граждан оскорбил их грубой нецензурной бранью и словами непристойного содержания. После чего, размахивая стеклянной бутылкой, мужчина высказал в адрес правоохранителей угрозы применения насилия», – сообщает пресс-служба.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, избившего до смерти своего знакомого.

Перед этим сообщалось, что в Севастополе мужчина ударил соседа лопатой по голове во время ссоры.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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