Власть
В Крыму будут судить местного жителя за «оскорбление работников ГИБДД»
фото © Новости Крыма
Прокуратура Белогорского района Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя.
Он обвиняется в угрозе применения насилия и оскорблении сотрудников ГИБДД, сообщает пресс-служба ведомства.
«По версии следствия, в январе 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел сотрудников ГИБДД, выполняющих свои должностные обязанности, в присутствии посторонних граждан оскорбил их грубой нецензурной бранью и словами непристойного содержания. После чего, размахивая стеклянной бутылкой, мужчина высказал в адрес правоохранителей угрозы применения насилия», – сообщает пресс-служба.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, избившего до смерти своего знакомого.
Перед этим сообщалось, что в Севастополе мужчина ударил соседа лопатой по голове во время ссоры.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольские спасатели уничтожили семь авиабомб. Пиротехники МЧС уничтожили в Севастополе семь авиабомб общим весом свыше 500 килограмм.
В Севастополе будут судить адвоката за получение взятки в 156 тысяч рублей. Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката ассоциации «Адвокатская палата Севастополя», получившего взятку в качестве посредника.
В Крыму изъяли партию суррогатного алкоголя. Полицейские задержали двух жителей Первомайского района Крыма, которые незаконно производили и продавали суррогатный алкоголь.
Крымчанин продавал водопроводную воду под видом природной. Как установила проверка, свой продукт недобросовестный предприниматель производил путем очистки воды из централизованной системы городского водоснабжения.
Крым занял 201 место в отчете Freedom House о политических правах и гражданских свободах
В глобальном отчете о политических правах и гражданских свободах международной правозащитной организации Freedom House Крым занимает 201 место из 210, сообщает Крымская правозащитная группа.
Россияне стали массово отказываться от поездок в Турцию
Число россиян, желающих отдохнуть в Турции, в последние дни сократилось на четверть, пишут «Известия» со ссылкой на туроператоров.
Число новых заражений в Крыму колеблется вблизи сотни
За 11 апреля на территории Республики Крым подтверждено 95 новых случаев коронавирусной инфекции.
Крымчанам запретили пить воду из крана
В «Воде Крыма» предупредили о временном запрете использовать водопроводную воду в пищевых целях.
вчера
Аномальная весна сулит Крыму ряд неожиданностей
8 часов назад
Крымчане пожаловались Аксенову на рост цен фото
По мнению граждан, регулированием цен в республике никто не занимается.