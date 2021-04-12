Происшествия
В Джанкое загулявшая мать бросила малыша на два дня без еды и воды
В Джанкое прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело в отношении матери, которая на два дня оставила полуторагодовалого ребенка одного в квартире.
Об этом сообщает прокуратура РК.
По данным следствия, женщина, дождавшись пока сын уснет, ушла к своему 37-летнему знакомому, у которого выпивала в течение двух дней. Все это время ребенок находился дома один, без ухода, еды и воды. Плач ребенка услышали соседи, которые вызвали полицию.
Против женщины возбуждено уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Ранее она уже привлекалась к ответственности по аналогичной статье. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
Ребенка передали в специальное учреждение, а органы опеки обратились в суд с иском о лишении матери родительских прав.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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