Симферополь встанет в пробках из-за подготовки ко Дню победы

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Репетиции праздничного парада будут проходить на центральных улицах города в течение трех дней.

Движение по центральным улицам Симферополя будут перекрывать в течение трех дней в связи с репетициями парада в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Так, движение и парковка всех видов транспорта будут запрещены с 18:00 до 00:00 часов 3 и 5 мая, а также 7 мая – с 8:00 до 11:30 на следующих участках:

- проспект Кирова (от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева включительно);

- ул. Севастопольская (от пересечения с ул. Козлова до пересечения с проспектом Кирова);

- ул. Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского);

- ул. Пушкина (в районе пересечения с улицей Самокиша).

Ранее сообщалось о том, что ко Дню Победы 9 мая на территории Крыма проведут более двух сотен мероприятий.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе перекрыли участок улицы Киевская. С 10 по 12 апреля в крымской столице из-за ремонтных работ ограничено движение транспорта по улице Киевская от Толстого до площади Куйбышева.

Власти сообщают, что движение по «Тавриде» полностью возобновлено. На Президентской трассе устранили последствия обвала грунта.

Когда расчистят обвал на «Тавриде». Участок дороги возле полигона ТБО, где проводятся строительные работы на восьмом участке «Тавриды», полностью расчистят до конца дня. Частично движение будет открыто раньше.

Движение по севастопольскому участку «Тавриды» возобновится 9 апреля. Движение автотранспорта по закрытому из-за обвала грунта седьмому участку федеральной трассы «Тавриды» и Президентской дороге будет восстановлено 9 апреля.