Самолеты и беспилотники НАТО зачастили с визитами в Крым

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За минувшие выходные над полуостровом были замечены шесть летательных аппаратов.

За минувшие выходные над Крымским полуостровом были многократно замечены разведывательные самолеты и беспилотные аппараты НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «ЧКХ».

В частности, в субботу, 10 апреля, разведывательные полеты у берегов республики проводились американскими беспилотником «RQ-4B-40 GlobalHawk», патрульным противолодочным самолетом «Boeing P-8A Poseidon», а также самолетом радиоэлектронной разведки «Lockheed Р-3C Orion».

«GlobalHawk» и «BoeingPoseidon» повторили шпионские вылеты и 11 апреля. В этот же день над черноморским побережьем был зафиксирован британский самолет-разведчик «Boeing RC-135W».

Ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время могут отправить в Черное море свои военные корабли с целью демонстрации Украине уровня своей поддержки.

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