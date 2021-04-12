Россияне стали массово отказываться от поездок в Турцию

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Число россиян, желающих отдохнуть в Турции, в последние дни сократилось на четверть, пишут «Известия» со ссылкой на туроператоров.

Как отмечают эксперты, количество аннулированных путевок в эту страну увеличилось в десятки раз. Отказ от поездок связан с возможными ограничениями авиасообщения с Турцией на фоне пандемии коронавируса, считают специалисты.

Ранее сообщалось, что в Турцию могут отменить чартерные рейсы. Страна в таком случае может лишиться около 20 тысяч туристов в неделю.

«В конце предыдущей недели были отмечены минимальные объемы бронирования с вылетом в ближайшие месяцы, хотя на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно. Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу — их значения превысили стандартные показатели в десятки раз», — сказали в одной из туркомпаний.

Кроме того, по словам собеседника издания, на оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщалось, что для россиян, вернувшихся из Турции, могут ввести 14-дневный карантин.

По словам гендиректора сети турагентств Алексана Мкртчяна, спрос на путевки в Турцию за последние три дня снизился примерно на 25%.

«Если обычно мы продавали 200 путевок в день, то в последние дни — не больше 120–140. Тем не менее сейчас из России в неделю вылетают 150 рейсов в Турцию, билеты проданы вплоть до октября — и в Стамбул, и в Анкару, и в Анталью, и в Даламан. У нас отмен броней нет», — сказал Мкртчян.

Рост суточной заболеваемости коронавирусом начался в Турции с середины марта, а на прошлой неделе показатели резко пошли вверх и достигли своего пика — 55,9 тыс. случаев 9 апреля. Неделей ранее это число составляло 40,8 тыс., а две недели назад — 28,7 тыс.

Однако в Анталье и других туристических провинциях страны уровень заболеваемости не так высок, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, отдыхать можно, не выезжая за территорию отеля, а также минимально контактируя с местным населением.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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