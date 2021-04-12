Россия приступила к переброске в Крым тяжелого вооружения из Ингушетии

ПФ направляет в Крым дополнительные силы армии и вооружения.

Речь идет о тяжелой технике, которая способна наносить серьезные удары по противнику, такой как артиллерийские установки 2С4 «Тюльпан». Видеозапись самоходного вооружения попала на видео на станции Кропоткино.

Эти установки находятся на вооружении воинской части 64670 291-й артиллерийской бригады, которая относится к 58-й общевойсковой армии ЮВО. С 2011 г. дислоцирована в Ингушетии в Троицкой.

Сегодня утром этот состав прибыл на станцию Айвазовская, она же Феодосия.

По словам источников «Авиа.про», в ближайшее время в Крым могут быть направлены корабли Каспийской флотилии, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

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