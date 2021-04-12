Власть
Развожаев пообещал Инкерману газ и отделение полиции
Привести в порядок базовую инфраструктуру города губернатор планирует в течение трех лет.
Привести в порядок инфраструктуру Инкермана, в том числе обеспечить людей газоснабжением, можно в течение трех лет. Для этого необходим план развития, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Это стало ответом главы города на возмущение местных жителей тем фактом, что большой объем средств направляется на перенос железной дороги, а провести газ не могут уже много лет.
«Здесь сложно что-то возразить. Поэтому моя задача обеспечить сопутствующее развитие инфраструктуры. Возможно, даже в приоритетном порядке. Надо сделать хороший план развития Инкермана и в горизонте трех лет привести базовую инфраструктуру в порядок», - сказал Развожаев.
В частности, по его словам, уже решен вопрос с организацией отделения полиции в Инкермане. Оно расположится в части здания, которое передавалось МВД под изолятор временного содержания.
«Часть здания вернется городу для планирования там детсада, школы или спортивного объекта, а другая часть – для строительства полноценного районного отделения полиции», - сообщил губернатор.
В тексте использованы материалы: Форпост
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