Развожаев надеется возглавить местный список ЕР вместе с Аксеновым

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Севастопольский список претендентов в депутаты Госдумы, скорее всего, будет объединен с крымским.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что намерен возглавить местный список претендентов в депутаты Госдумы от «Единой России».

«Скорее всего, список будет объединенный по Крыму и Севастополю. Думаю, что с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, - ред.) будем возглавлять», - сказал он.

Также губернатор высказался по поводу вероятности предоставления городу двух депутатских мандатов в нижней палате российского парламента.

«Очень хочется получить двух депутатов в Государственной Думе. Это будет от избирателей зависеть, от нашей программы, от возможности донести необходимость и политический смысл этого действия. Один человек, который умеет качественно выступить с трибуны, иногда может многое решить», - пояснил Развожаев.

Ранее стало известно, что крымское отделение «Единой России» предложит кандидатуру главы региона Сергея Аксенова на выборах депутатов Госдумы. Он будет идти первым в списке.

В тексте использованы материалы: Форпост

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