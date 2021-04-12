Общество
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 12 апреля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 12 апреля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (Местами северо-восточный ветер до 15 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный местами до 15 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман, при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 99 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью около 9 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 97 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 93 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 7 градусов. Ветер северный 23 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер северный 23 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 87 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 93 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северный 22 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 82 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью около 3 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер С 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 93 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 10 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 7, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.
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