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Власть

Подрядчик капремонта ялтинских скверов и парков исправил недоработки

11:38 понедельник, 12 апреля 2021
Ялта

В ходе комиссионного осмотра скверов и парков, благоустроенных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020-м году, установлено, что практически все недоработки подрядчиком устранены.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

В комиссию под руководством заместителя начальника ДЖКХ Дмитрия Гаврильца вошли представители МБУ «Зеленстрой» и МБУ «Горсвет», которые в дальнейшем будут обслуживать эти скверы, а также представители компании-подрядчика, проектанты и сотрудники Госстройнадзора.

«В целом, работы завершены, есть некоторые замечания, которые подрядчик обещает устранить в кратчайшие сроки. Серьезные недоработки, которые были выявлены 6 марта в ходе проверки с участием представителей МинЖКХ Крыма, подрядчик устранил», — отметил заместитель начальника ДЖКХ Ялты Дмитрий Гаврилец.

Он напомнил, что 6 марта в ходе осмотра отремонтированных в 2020-м году в рамках проекта «Комфортная городская среда» парков и скверов, был выявлен ряд серьезных замечаний. В частности, на некоторых объектах подрядчику необходимо было вывезти строительный мусор, и завезти грунт, исправить резиновое покрытие, обезопасить электропровода, провести бетонные работы на отдельных участках.

«Уже на этой неделе Контрольно-счетная палата выдает акты по результатам проведенной экспертизы, какие будут замечания – скоро увидим. Ориентировочно в конце месяца, объекты, по крайней мере, скверы Стахановский, им. Калинина и им. М.П. Чехова должны быть окончательно приняты. По парку им. Годлевского и скверу Данилевского – еще есть вопросы», — отметил заместитель начальника ДЖКХ Ялты, и добавил, что в  скверах им. Калинина и им. М.П. Чеховой, а также Симеизском парке по просьбе руководства МБУ «Зеленстрой»  подрядчик протестирует систему полива растений.

Также, по словам Дмитрия Гаврильца, в настоящее время проходят государственную экспертизу общественные территории, которые планируется отремонтировать в 2021-м году: скверы «Юбилейный» в центре Ялты,  «Мемориал Память» в Васильевке, площадь «8 платанов» в Форосе. А проект — «Городской сад» и следующая очередь Симеизского парка из экспертизы уже вышли. «Работы на этих двух общественных территориях планируем начать в конце апреля», — уточнил Дмитрий Гаврилец.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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