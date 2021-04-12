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Водный кризис

Обезвоженное Инкерманское озеро снова наполнят водой

10:50 понедельник, 12 апреля 2021
Севастополь

Инкерманское озеро, которое достигло невосполнимого уровня из-за использования его ресурса для водоснабжения населения, планируют снова наполнить водой.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, из карьера в Инкермане забрали не так много воды – порядка 200 тысяч кубометров – однако это «визуально заметно и люди переживают». Чтобы карьер наполнился за счет незначительных подземных источников, потребуется очень много времени, поэтому исправлять ситуацию будут по-другому.

«У нас пока идет хороший объем по Черной речке. Много забираем из третьего водозабора прямо из речки, но все равно часть воды проходит дальше. Попробуем эти 150 тысяч кубометров закачать обратно в Инкерман в течение нескольких недель. Такой проект есть, я думаю, что мы его реализуем», - сказал губернатор.

Он заверил, что этот процесс не потребует больших финансовых вложений, так как необходимый трубопровод был закуплен ранее.

«Монтаж трубы водоканалом выполняется в короткие сроки, насос есть. По сути, это только затраты, связанные с текущей деятельностью водоканала, операционные расходы на зарплату», - уточнил Развожаев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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