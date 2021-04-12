Водный кризис
Развитие сюжета: Еще более сильная засуха грозит Крыму через два года ● Крымчанам запретили пить воду из крана ● Симферополь переходит на полное водоснабжение из артезианских скважин ● Не навсегда, но надолго: климатологи оценили перспективы Крыма по борьбе с засухой ● Вице-премьер Украины заявил о возможной подаче воды в Крым
Обезвоженное Инкерманское озеро снова наполнят водой
Инкерманское озеро, которое достигло невосполнимого уровня из-за использования его ресурса для водоснабжения населения, планируют снова наполнить водой.
Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, из карьера в Инкермане забрали не так много воды – порядка 200 тысяч кубометров – однако это «визуально заметно и люди переживают». Чтобы карьер наполнился за счет незначительных подземных источников, потребуется очень много времени, поэтому исправлять ситуацию будут по-другому.
«У нас пока идет хороший объем по Черной речке. Много забираем из третьего водозабора прямо из речки, но все равно часть воды проходит дальше. Попробуем эти 150 тысяч кубометров закачать обратно в Инкерман в течение нескольких недель. Такой проект есть, я думаю, что мы его реализуем», - сказал губернатор.
Он заверил, что этот процесс не потребует больших финансовых вложений, так как необходимый трубопровод был закуплен ранее.
«Монтаж трубы водоканалом выполняется в короткие сроки, насос есть. По сути, это только затраты, связанные с текущей деятельностью водоканала, операционные расходы на зарплату», - уточнил Развожаев.
В тексте использованы материалы: Форпост
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