Новая разметка и бордюры: когда Симферополь начнут готовить к лету

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Из-за неподходящих погодных условий МБУ «Город» сдвинул графики проведения хозяйственных работ на улицах крымской столицы.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор предприятия Антон Гумен.

«Начнем с центральных проездных улиц. Планировалось начать эти работы на этой неделе, но погодные условия вносят свои коррективы. Мы сдвинули график на следующую неделю. Обычно данные работы стартуют в апреле, чтобы к маю привести город в порядок – нанести дорожную разметку, обновить дорожные ограждения», - рассказал он.

По словам Гумена, актуальной для Симферополя также остается проблема с граффити на стенах.

«Наша боль – это вандализм: все то, что мы видим в пешеходных переходах, на набережной вдоль реки Салгир. Вандалы рисуют на всем и вся. Нашими силами это невозможно побороть. Мы отмываем пешеходные переходы от «рисунков» на стенах буквально ежедневно. Недавно мы решили провести эксперимент и обработали одну из стен антивандальным лаком. Благодаря ему граффити легче смывать, однако это все равно не решение проблемы», - отметил собеседник.

Гумен также посетовал на нехватку рабочих рук. Сейчас, по его словам, на предприятии трудится 246 человек, однако этого недостаточно.

«Если мы хотим получить хороший результат, то нужно увеличить число рабочих. С руководством города мы постоянно в диалоге, подаем им данную информацию, и нас слышат. Сейчас мы предоставили расчеты по увеличению штатной численности предприятия», - подытожил жиректор МБУ «Город».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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