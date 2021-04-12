Наркоторговец попал в ДТП под Евпаторией при попытке сбежать от полиции

Севастополец с метадоном пытался сбежать от полицейских и попал в ДТП под Евпаторией.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, правоохранители обратили внимание на мужчину, когда он находился в лесополосе.

«Увидев проезжающий мимо служебный автомобиль полиции, водитель спешно вернулся к своему транспортному средству, сел за руль и стал уезжать, резко набирая скорость. Во время движения мужчина начал выбрасывать из окна небольшие свертки. Полицейские на служебном автомобиле последовали за подозреваемым, который уже через несколько километров на огромной скорости не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части и вылетел в кювет», – сказано в сообщении.

На месте ДТП полицейские совместно с сотрудниками скорой медицинской помощи и МЧС оказали водителю BMW первую помощь и доставили в больницу. В автомобиле полицейские изъяли два свертка с наркотиками, 10 свертков найдено в одежде севастопольца, еще 9 он успел выбросить на дорогу. Согласно заключения экспертизы, в представленных на исследование свертках находилось наркотическое средство метадон.

«В ходе санкционированных обысков в номере евпаторийского отеля, который снимал подозреваемый, а также по месту жительства подозреваемого в Севастополе сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще 168 пакетиков с расфасованными запрещенными веществами, а также упаковочные материалы. Всего в результате операции полицейские изъяли 180 свертков», – говорится в сообщении.

Общая масса наркотиков, изъятых из незаконного оборота, составила более 500 средне-разовых доз. Евпаторийские полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 228.1 УК РФ – приготовление к сбыту наркотического вещества.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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