Власть
На месте мусульманского кладбища в Крыму решили построить каток
На месте мусульманского кладбища в Евпатории решили построить каток.
Споры вокруг территории длились несколько месяцев. Решение о строительстве катка возмутило крымских татар. Однако, по словам вице-премьер Крыма Евгения Кабанова, на месте строительства спортобъекта «нет никакого кладбища».
Глава администрации Евпатории Роман Тихончук, в свою очередь, подчеркнул, что часть пустующей территории отдадут под сквер, а оставшуюся — под каток. «Это кладбище застроено на 70 процентов уже. Если мы так рассуждаем, то и Питер весь на костях построен. Я вчера собрал представителей крымско-татарской общественности и предложил нормальный, по нашему видению, вариант: в оставшемся не застроенном кладбище 80 процентов земли сделать сквером дружбы, и юридически его на века узаконить. А южную часть оставить для целевого назначения «спорт«», — сказал он.
Тихончук добавил, что в восточной части города живут порядка 25 тысяч человек и нет никакой спортинфраструктуры, пишет Lenta.ru.
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